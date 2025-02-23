Росіян не дивився: Усик достроково залишив вечір боксу в Ер-Ріяді

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не став дивитись на реванш між росіянами Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим, який виступає під прапором Канади.

Український боксер залишив арену Venue Riyadh Season після боїв андеркарду поєдинку Паркер – Баколе.

Зазначимо, що вечір боксу мав відбутись на стадіоні Kingdom, але в останню мить його було перенесено на Venue.

Нагадаємо, що бій між Біволом та Бетербієвим завершився перемогою уродженця Киргизстану.

Раніше Джозеф Паркер заявив про бажання боксувати з Усиком, щоб знову стати чемпіоном світу з боксу.