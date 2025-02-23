Реванш удався: Бівол рішенням суддів здолав Бетербієва

У головній події вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) зустрілися росіянин Артур Бетербієв (21-1, 20 KO), який виступає під прапором Канади, та киргизстанець із громадянством РФ Дмитро Бівол (24-1, 12 KO).

Бій завершився перемогою Дмитра Бівола рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).

З першого раунду боксери взяли високий темп. Воно й зрозуміло, "розвідка" їм не була потрібна, адже вони добре знали стиль один одного.

У другому раунді активні розміни продовжилися. Треба визнати, що Дмитру вони вдавалися краще.

Бівол свою перевагу наростив і в третьому раунді. Чинний чемпіон у четвертому раунді нарешті проявив себе, вдало провівши серію ударів.

Ініціатива продовжилася за ним і в 5-му. Бетербієв пробивав не лише джеб, а й намагався влучити кросом через блок. Шостий вийшов рівним – обидва спортсмени добре влучали. Сьомий вийшов найбільш інертним із часів першого раунду.

Наступні дві трьохвилинки Бівол забрав досить упевнено: проходили комбінації, контрпанчі, вдало "маятником" уникав влучань по собі.

У "чемпіонських" раундах Артур тиснув, проте занадто небезпечного вигадати не зумів.

Bivol put on an absolute MASTERCLASS against Beterbiev and cemented his legacy❗️



THIS RIVALRY DESERVES A TRILOGY #BeterbievVBivol2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/Tg9SDEm6QR — Degenerate George (@DGen_Media) February 22, 2025

Бокс – бій за титул The Ring, WBC, IBF і WBO

Дмитро Бівол – Артур Бетербієв SD 12 (114:114, 116:112, 115:113)

Нагадаємо, попередній їхній бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.