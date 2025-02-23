Паркер після перемоги над Баколе заявив про готовність битися з Усиком

Новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) після перемоги над Мартіном Баколе (22-2, 21 КО) зізнався, що буде не проти провести бій проти чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це боксер заявив відразу після поєдинку з конголезцем. Його слова цитує Sky Sports.

"Я сильний, здоровий, у чудовій формі, і за це дякую цим двом людям та своїй наполегливій роботі. Ми з Енді обговорювали тактику, він усе для мене розклав по поличках. Мені потрібно було зберігати терпіння. А тепер я хочу сказати: хто наступний? Як я можу отримати бій за титул? Як я можу стати чемпіоном світу знову? Якщо Усику потрібен партнер для танців, я попрошу дядька Френка організувати цей поєдинок. Але я хочу битися за титул і знову стати чемпіоном світу", – заявив 33-річний Джозеф.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Зазначимо, що Усик був присутній у рингсайді під час бою. Українець переглядав поєдинок разом з Ентоні Джошуа, і нокаут від Паркера викликав у них шок.