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Активність легенди проти влучності чемпіона: огляд бою Барріос – Пак'яо

Руслан Травкін — 20 липня 2025, 08:42
Активність легенди проти влучності чемпіона: огляд бою Барріос – Пак'яо
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Легенда боксу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) у 46-річному віці вийшов на ринг проти чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

Бій завершився внічию.

Огляд бою Барріос – Пак'яо

"Пекмен" чудово тиснув, іноді підводили рефлекси. Маріо більше працював другим номером.

Молодший на 12 років і більш габаритний Барріос краще провів останні три раунди, чим і врятував себе. На його користь була і статистика ударів

Нагадаємо, що в андеркарті бою Барріос – Пак'яо Себастьян Фундора достроково переміг Тіма Цзю.

Також у Лас-Вегасі відбулося повернення Гері Расселла-молодшого. Колишній суперник Василя Ломаченка здобув перемогу яскравим нокаутом.

Бокс Менні Пак'яо Маріо Барріос

Менні Пак'яо

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