Активність легенди проти влучності чемпіона: огляд бою Барріос – Пак'яо

Легенда боксу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) у 46-річному віці вийшов на ринг проти чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

Бій завершився внічию.

Огляд бою Барріос – Пак'яо

"Пекмен" чудово тиснув, іноді підводили рефлекси. Маріо більше працював другим номером.

Молодший на 12 років і більш габаритний Барріос краще провів останні три раунди, чим і врятував себе. На його користь була і статистика ударів.

Нагадаємо, що в андеркарті бою Барріос – Пак'яо Себастьян Фундора достроково переміг Тіма Цзю.

Також у Лас-Вегасі відбулося повернення Гері Расселла-молодшого. Колишній суперник Василя Ломаченка здобув перемогу яскравим нокаутом.