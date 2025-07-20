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4 нокдауни за бій: колишній суперник Ломаченка брутальним нокаутом здобув першу за 3 роки перемогу

Руслан Травкін — 20 липня 2025, 04:30
4 нокдауни за бій: колишній суперник Ломаченка брутальним нокаутом здобув першу за 3 роки перемогу
Гері Расселл-молодший
Getty images

У Лас-Вегасі, штат Невада, колишній чемпіон світу у легкій вазі Гері Расселл-молодший (32-2, 19 КО) не відчув опору від мексиканця Уго Кастанеди (15-3-1, 11 КО).

Бій завершився нокаутом у 10 раунді.

Кастанеда добре відомий своїм агресивним стилем. Гері – чудовий контрпанчер зі швидкими руками.

Вперше мексиканець упав у другому раунді. Невдовзі стався ще один нокдаун.

Уго здаватися не збирався. Намагався атакувати, але Расселл все контролював – третій нокдаун у шостому раунді.

Гері почав працювати другим номером, вичікуючи моменту. Стався він у 10-му раунді. Після четвертого нокдауну за поєдинок Уго уже не піднявся.

Бокс

Гері Расселл-мл (США) – Уго Кастанеда (Мексика) TKO 10

37-річний Расселл у червні 2014 року зазнав поразки від Василя Ломаченка  рішенням більшості суддів. Потім здобув 7 перемог поспіль, а в січні 2022-го поступився Марку Магсайо. З того часу він не виходив на ринг.

Нагадаємо, українець Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в гевівейті. 

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