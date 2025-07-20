4 нокдауни за бій: колишній суперник Ломаченка брутальним нокаутом здобув першу за 3 роки перемогу

У Лас-Вегасі, штат Невада, колишній чемпіон світу у легкій вазі Гері Расселл-молодший (32-2, 19 КО) не відчув опору від мексиканця Уго Кастанеди (15-3-1, 11 КО).

Бій завершився нокаутом у 10 раунді.

Кастанеда добре відомий своїм агресивним стилем. Гері – чудовий контрпанчер зі швидкими руками.

Вперше мексиканець упав у другому раунді. Невдовзі стався ще один нокдаун.

Russell drops Castaneda TWICE in RD2! 😱#PacquaioBarrios PRELIMS | LIVE NOW on Prime Video 👉 https://t.co/uGDWBMR1qw pic.twitter.com/Sjyl87TidR — Premier Boxing Champions (@premierboxing) July 19, 2025

Уго здаватися не збирався. Намагався атакувати, але Расселл все контролював – третій нокдаун у шостому раунді.

TOTAL DOMINATION. 💥 Russell drop Castaneda again in RD6!#PacquaioBarrios PRELIMS | LIVE NOW on Prime Video 👉 https://t.co/uGDWBMR1qw pic.twitter.com/XkaemB1GFw — Premier Boxing Champions (@premierboxing) July 19, 2025

Гері почав працювати другим номером, вичікуючи моменту. Стався він у 10-му раунді. Після четвертого нокдауну за поєдинок Уго уже не піднявся.

Russell seals the deal with a BRUTAL body shot KO in RD10 you can FEEL through the screen. 💥😖#PacquiaoBarrios | BUY NOW on PBC PPV on Prime Video 👉 https://t.co/f0TyAhZSE7 pic.twitter.com/W5m5Gwhomn — Premier Boxing Champions (@premierboxing) July 20, 2025

Бокс

Гері Расселл-мл (США) – Уго Кастанеда (Мексика) TKO 10

37-річний Расселл у червні 2014 року зазнав поразки від Василя Ломаченка рішенням більшості суддів. Потім здобув 7 перемог поспіль, а в січні 2022-го поступився Марку Магсайо. З того часу він не виходив на ринг.

Нагадаємо, українець Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в гевівейті.