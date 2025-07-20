Нокдаун на 2 хвилині та зупинка бою рішенням тренера: Фундора і Цзю влаштували рубку
У ніч з 19 на 20 липня 2025 року у Лас-Вегасі, штат Невада, США, відбувся реванш між Себастьяном Фундорою (23-1-1, 15 KO) і Тімом Цзю (24-3, 17 КО).
Бій завершився перемогою Фундори. Кут австралійця зупинив бій після 7 раунду.
Тім побував у нокдауні вже в першому раунді. Після цього намагався вирівняти бій, шукав змогу влучити по значно вищому опоненту.
Іноді його удари доходили до цілі. Втім, і Себастьян влучав точно і сильно. Це призвело до того, що на обличчі суперника з'явилася кров.
Після сьомого раунду тренер Цзю вирішив зупинити поєдинок.
Бокс – на кону титул WBC у першій середній вазі
Себастьян Фундора (США) – Тім Цзю (Австралія) RTD7 (12)
Зазначимо, що для австралійця це вже третя поразка в останніх чотирьох поєдинках.
У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі. У жовтні минулого року син Константина Цзю програв нокаутом Бахраму Муртазалієву. Три місяці тому він нокаутував Джозефа Спенсера.