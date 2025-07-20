Нокдаун на 2 хвилині та зупинка бою рішенням тренера: Фундора і Цзю влаштували рубку

У ніч з 19 на 20 липня 2025 року у Лас-Вегасі, штат Невада, США, відбувся реванш між Себастьяном Фундорою (23-1-1, 15 KO) і Тімом Цзю (24-3, 17 КО).

Бій завершився перемогою Фундори. Кут австралійця зупинив бій після 7 раунду.

Тім побував у нокдауні вже в першому раунді. Після цього намагався вирівняти бій, шукав змогу влучити по значно вищому опоненту.

Іноді його удари доходили до цілі. Втім, і Себастьян влучав точно і сильно. Це призвело до того, що на обличчі суперника з'явилася кров.

Після сьомого раунду тренер Цзю вирішив зупинити поєдинок.

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Себастьян Фундора (США) – Тім Цзю (Австралія) RTD7 (12)

Зазначимо, що для австралійця це вже третя поразка в останніх чотирьох поєдинках.

У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі. У жовтні минулого року син Константина Цзю програв нокаутом Бахраму Муртазалієву. Три місяці тому він нокаутував Джозефа Спенсера.