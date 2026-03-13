Макогоненко дебютує на професійному рівні: відома суперниця
Українська боксерка Кіра Макогоненко (5-3, 1 KO) дебютує на професійному рівні у рамках вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який відбудеться 21 березня.
Про це повідомляє USYK-17 PROMOTIONS.
Суперницею українки буде землячка Поліна Довгінка.
Нагадаємо, що також у рамках боксерської події в України свій дебютний поєдинок на профі-рингу проведе олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Його опонентом буде колумбієць Вільмер Барон.
Натомість Даніель Лапін проводитиме захист своїх титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі проти латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса. Цей двобій буде рейтинговим.
Усі виручені кошти на заході підуть на благодійність через благодійний фонд колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті.
Відзначимо, що усі, хто не потрапить безпосередньо на подію, на яку вже розкуплені усі квитки, зможе переглянути вечір боксу на Суспільне Спорт або стрімінговій платформі DAZN.