Макогоненко дебютує на професійному рівні: відома суперниця

Українська боксерка Кіра Макогоненко (5-3, 1 KO) дебютує на професійному рівні у рамках вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який відбудеться 21 березня.

Суперницею українки буде землячка Поліна Довгінка.

Нагадаємо, що також у рамках боксерської події в України свій дебютний поєдинок на профі-рингу проведе олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Його опонентом буде колумбієць Вільмер Барон.

Натомість Даніель Лапін проводитиме захист своїх титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі проти латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса. Цей двобій буде рейтинговим.

Усі виручені кошти на заході підуть на благодійність через благодійний фонд колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті.

Відзначимо, що усі, хто не потрапить безпосередньо на подію, на яку вже розкуплені усі квитки, зможе переглянути вечір боксу на Суспільне Спорт або стрімінговій платформі DAZN.