Макогоненко здобула перемогу на чемпіонаті України

Олександр Булава — 26 квітня 2026, 09:19
Кіра Макогоненко
18-річна Кіра Макогоненко стала чемпіонкою України серед жінок-молоді у ваговій категорії 54 кг.

У фіналі турніру боксерка здолала Дарʼю Лягоцьку.

Після перемоги Макогоненко отримала нагороду з рук бронзового призера Олімпіади та колишнього чемпіона світу Олександра Гвоздика.

Нещодавно Макогоненко (1-0, 0 КО) виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі.

У межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який стартував 21 березня, вона одноголосним рішенням суддів перемогла свою землячку Поліну Довгінку (0-2, 0 КО).

