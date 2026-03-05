Квитки на шоу Усика з дебютом Хижняка коштують астрономічну суму

У продажі з'явилися квитки на вечір боксу, який 21 березня організовує промоутерська компанія Олександра Усика Usyk-17 Promotions. Шоу відбудеться в Equides Club (Лісники) під Києвом.

Фани бокса зможуть побачити відразу 10 професійних боїв. Зокрема, на ринг вийдуть члени збірної України Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та перспективна Кира Макогоненко.

Родзинкою шоу стане дебют в професійному боксі олімпійського чемпіона Парижа-2024 Олександра Хижняка. Також Даніель Лапін проведе захист титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі.

Чим ще вражає шоу, так це ціною на квитки. Зараз в продажі є тільки останні 5-й та 6-й ряди на одному з секторів, які коштують… 25 000 гривень за квиток. Квитки інших цінових категорій організаторами не пропонуються.

Прикладів такої вартості квитків на боксерські вечори в Україні ми ще не знали. Але, справедливості заради зазначимо, що локація в Лесниках буде вміщувати всього близько 300 місць, також організатори обіцяють особисту присутність на івенті Олександра Усика та інших зіркових гостей. Скоріше за все, ці фактори й стали причиною такої цінової політики.

Доповнено. Станом на 17:00 за київським часом усі квитки вже продані.