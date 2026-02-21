Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Хижняк проведе дебютний бій у професійному боксі

Олександр Булава — 21 лютого 2026, 18:55
Хижняк проведе дебютний бій у професійному боксі
Олександр Хижняк
Міністерство молоді і спорту України

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк проведе дебютний бій на професійному ринзі.

Про це повідомив український чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик.

"Рідненькі, ексклюзивчик підлітає. Дебют нашого неймовірного козака Олександра Хижняка в професійному боксі.

Звісно, я там буду. Я оце все тут розказую – і мене не буде? Звісно, що я там буду як промоутер", – сказав Усик.

Боксер візьме участь в дебютному вечорі боксу від Usyk-17 Promotions, який пройде 21 березня у Києві.

В межах події свої пояси захищатиме Даніель Лапін, а також проведуть поєдинки ряд інших боксерів збірної України.

Раніше Хижняк заявляв про плани взяти участь на Іграх у Лос-Анджелесі-2028. Він хотів стати найтитулованішим українцем в олімпійському боксі. Наразі в його активі "золото" Парижа-2024 та "срібло" в Токіо-2020. 

Олександр Усик Олександр Хижняк

Олександр Усик

Батько Ф’юрі назвав єдиного цікавого суперника для Усика
Я знаю чітку дату, коли піду з рингу: Усик – про завершення кар'єри
Катмен Усика назвав найскладнішого суперника в кар'єрі українця
Усім плювати на цей бій, – Ф'юрі назвав поєдинок, від якого відмовиться Усик
Російські пранкери стверджують, що розіграли Усика, представившись президентом Польщі

Останні новини