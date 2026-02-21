Хижняк проведе дебютний бій у професійному боксі

Чемпіон Олімпійських ігор-2024 у Парижі з боксу Олександр Хижняк проведе дебютний бій на професійному ринзі.

Про це повідомив український чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик.

"Рідненькі, ексклюзивчик підлітає. Дебют нашого неймовірного козака Олександра Хижняка в професійному боксі. Звісно, я там буду. Я оце все тут розказую – і мене не буде? Звісно, що я там буду як промоутер", – сказав Усик.

Боксер візьме участь в дебютному вечорі боксу від Usyk-17 Promotions, який пройде 21 березня у Києві.

В межах події свої пояси захищатиме Даніель Лапін, а також проведуть поєдинки ряд інших боксерів збірної України.

Раніше Хижняк заявляв про плани взяти участь на Іграх у Лос-Анджелесі-2028. Він хотів стати найтитулованішим українцем в олімпійському боксі. Наразі в його активі "золото" Парижа-2024 та "срібло" в Токіо-2020.