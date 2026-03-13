Усик – про свої сни: Чиновники якісь щось мені казали, що я щось не так сказав

Колишній чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик розповів, які сни йому сняться.

Про це він висловився в інтерв'ю Vogue Ukraine.

Непереможений боксер із Криму зізнався, що йому подобається, коли нічого не сниться. Також українець розкрив свій сон, у якому йому наснилась розмова з чиновниками.

"Сьогодні така маячня снилась, до речі, що якісь депутати, чиновники якісь щось мені казали, що я щось не так сказав. І інколи сниться, що я з кимось боксую і не можу вирубити. І мене це бісить. Мені подобається, коли мені взагалі нічого не сниться коли я просинаюся. Але я ще літаю у снах. Я не знаю, про що це говорить, але я інколи літаю у снах", – сказав Усик.

Раніше Олександр запевняв, якщо він й подасться у політику, то не планує балотуватись нижче, аніж на посаду президента країни.

Наразі Усик поставив перед собою ціль у три поєдинки. Перший із них відбудеться вже 23 травня 2026 року, коли Олександр поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).

Також українець хоче побитись проти переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, яке заплановане на 9 травня 2026 року у Манчестері. Також Усик хотів би закінчити свою професійну кар'єру трилогією проти Тайсона Ф'юрі.

Раніше повідомлялось, що промоутер Френк Воррен прокоментував бажання Усика побитись із тріумфатором дуелі Вордлі – Дюбуа.