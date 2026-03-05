Макогоненко, Лапін та інші: хто поб'ється у рамках вечора боксу Usyk 17 Promotions

Usyk 17 Promotions, промоутерська компанія Олександра Усика (24-0, 15 КО), оголосила учасників вечора боксу, який відбудеться 21 березня 2026 року у "Equides Club" (Лісники).

У програмі боксерської події заплановано аж 10 професійних боїв. Прихильники боксу зможуть побачити на рингу цілу гору крутих бійців: Кіру Макогоненко, Павла Іллюшу, Данила Жасана, Айдера Абдураімова, Елвіна Алієва, Джамала Кулієва, Дмитра Ловчинського та Миколу Лактіонова.

Також цей вечір боксу буде особливим для олімпійського чемпіона-2024 Олександра Хижняка, який дебютує на профі-рингу. А от Даніель Лапін проведе захист поясів за версіями IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі.

Усі виручені кошти на заході підуть на благодійність через благодійний фонд колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті.

Відзначимо, що усі, хто не потрапить безпосередньо на подію, зможе переглянути вечір боксу на Суспільне Спорт або стрімінговій платформі DAZN.

Нагадаємо, що Усик також вже отримав свій наступний двобій. 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет) Олександр зійдеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала їх поєдинок.

Раніше WBС у грудні надала українському супертяжу право на добровільний захист.

Відзначимо, що Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу. Натомість Усик у своєму крайньому бою достроково переміг британця Даніеля Дюбуа.