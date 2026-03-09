Українська правда
Без титулів: наступний бій Лапіна буде рейтинговим

Олександр Булава — 9 березня 2026, 23:19
Титули IBF International та WBA Continental не будуть стояти на кону в наступному поєдинку Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО).

Про це повідомляє Usyk 17 Promotions.

Бій українця проти 33-річного латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса (14-4, 5 КО) буде рейтинговим.

Поєдинок Лапіна очолить вечір боксу 21 березня у межах вечора боксу від Usyk-17 Promotions. Як відомо, в межах шоу свої бої також проведуть члени збірної України Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та перспективна Кіра Макогоненко.

Захід відбудеться в Equides Club (Лісники) під Києвом. Раніше стало відомо, що квитки на захід, які коштували астрономічну суму, повністю були викуплені.

Родзинкою шоу стане дебют в професійному боксі олімпійського чемпіона Парижа-2024 Олександра Хижняка, який напередодні також дізнався свого суперника.

