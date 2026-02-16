Відомий тренер дав пораду Ф'юрі щодо трилогії з Усиком

Британський тренер Баррі Макгіган висловився про можливу трилогію Тайсона Ф'юрі й Олександра Усика.

Його слова цитує Mirror.

Спеціаліст не радить своєму земляку втретє виходити на ринг проти об'єднаного чемпіона світу. Він заявив, що "Циганський король" після повернення матиме шанси здобути титул у хевівейті, проте йому не варто намагатися брати реванш в українця.

"Я жодної хвилини не вірив, що Ф'юрі завершив кар'єру – це лише карта, яку він розігрує. Якщо він повернеться та виглядатиме добре, матиме чудові шанси отримати титульний бій. Але я б радив не проводити третій поєдинок з Усиком. У двох поспіль боях він довів, що має відповіді на всі питання Ф'юрі. На цьому етапі кар'єри Тайсон уже мало чим може здивувати та спершу повинен довести самому собі, що все ще залишається реальною силою. До честі Ф'юрі, він завжди був чесним із собою. Він добре розуміє: жоден вид спорту не оголює правду так, як бокс", – заявив Макгіган.

Зазначимо, що британець двічі поступався Усику – спочатку в битві за абсолют, а згодом і в реванші. То були перші поразки Ф'юрі в кар'єрі, після чого він оголосив про завершення кар'єри.

На початку 2026 року "Циганський король" заявив, що повертається. Британський боксер битиметься з росіянином Арсланбеком Махмудовим 11 квітня.

Очікується, що після цього Тайсон Ф'юрі розділить ринг з Ентоні Джошуа. Він також неодноразово розповідав, що хоче ще раз провести поєдинок проти Олександра Усика.