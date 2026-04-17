Усик розповів, які бої переглядає під час тренувальних таборів

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про свої тренування, розповівши чиї поєдинки переглядає під час зборів.

Його слова передає Daily Mail Boxing.

Він заявив, що наразі дивиться бої наступного суперника. При цьому українець також аналізує свої попередні битви та виступи легенд минулого.

"Зараз я дивлюся бої Ріко, а іноді ми робимо це з боями Тайсона Ф'юрі, Ентоні. Деколи старі поєдинки, з Мухаммедом Алі, Майком Тайсоном, мексиканськими боксерами та Марко Баррерою. Іноді так, ми дивимося. Що цікаво для мене, я дивлюся на те, що роблю. Наприклад, у мене є тренування на велотренажері, і я кажу: "Гей, поставте мій велосипед ось так і дайте мені подивитися бій Мігеля Анхеля Котто, або Антоніо Маргаріто". Я дивлюся і люблю займатися на велосипеді", – сказав Усик.

Олександр пояснив, для чого він це робить. Головними факторами є мотивація й отримання нової інформації.

"50 на 50. 50% – це мотивація, 50% – я дивлюся, які рухи робить цей хлопець, удари, захист, що тренер каже цим хлопцям: "Гей, ви повинні зробити крок назад і бити, але зробити крок вперед". Іноді це як вчитель, іноді – як мотивація, бо, ви дивитеся й у вас з'являеться енергія, тому робите більше", – сказав Усик.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена. На кону цієї битви стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні про це протистояння висловився відомий тренер Малік Скотт. Він оцінив шанси нідерландця здійснити апсет.