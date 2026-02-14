Він може його нокаутувати: Фроч назвав фаворита бою Вордлі – Дюбуа

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч назвав фаворита бою між володарем поясу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіоном Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Про це він розповів на власному Youtube-каналі.

"Ми знаємо, наскільки хороший Дюбуа, але коли на нього серйозно тиснуть, і йому стає важко, складається враження, що при перших серйозних труднощах він починає шукати шляхи до відступу. Поразка від Олександра Усика – не ганьба, але Дюбуа — величезний і дуже потужний панчер. Важкий, жорсткий ударник. А Фабіо Вордлі ще по-справжньому не бився з такими нокаутерами. У нього були Джастіс Хуні, Джозеф Паркер, Фрейзер Кларк, Девід Аделейє — ніхто з них не є справжнім важким панчером. Ніхто з них не має по-справжньому руйнівного удару для суперважковаговика", – сказав він.

На думку Фроча, Дюбуа є явним фаворитом протистояння.

"Можливо, саме в цьому бою Вордлі по-справжньому зрозуміє, що таке професійний бокс. Тому що якщо Дюбуа буде повністю готовий і заряджений на роботу, він може завдати серйозної шкоди і важко нокаутувати Фабіо Вордлі", – розповів Фроч.

Бій Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері.

Нагадаємо, що Фабіо став повноцінним чемпіоном світу минулого листопада після відмови Олександра Усика проводити обов'язковий захист титулу. Пояс тимчасового ж чемпіона він здобув у поєдинку проти Джозефа Паркера, нокаутувавши новозеландця в 11 раунді.

Натомість Дюбуа у липні минулого року вдруге програв Усику, зазнавши третьої поразки у професіоналах.