Боєць, якого я не можу пояснити: ексчемпіон світу назвав Усика єдиним суперником, який був кращим за нього

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про чинного короля надважкого дивізіону Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає The Ring.

Британець заявив, що українець є єдиним боксером серед суперників протягом кар'єри, якого він вважає кращим за себе. Тоні пригадав їхню битву за абсолют у крузервейті та пояснив, що робить Усика особливим у порівнянні з іншими.

"Він винятковий. Я виходив із планом на бій, який працював ідеально: короткі контрудари, затягнути його, контратакувати його джеб, змусити його якомога більше тягнутися, змусити промахуватися, а потім відповідати правими ударами. Але чого я не передбачив – це втому. І на початку восьмого раунду я вже був виснажений. Він – винятковий. Він той особливий боєць, якого я не можу пояснити. Він виснажив мене, хоча план бою йшов ідеально. Після сьомого раунду я був попереду на двох суддівських картках і мав нічию на третій. Але чого я не передбачив – це рівень виснаження.

І треба чітко сказати: це він змусив мене втомитися. Він єдиний боєць, з яким я коли-небудь бився і подумав: "Він просто кращий за мене". Я ніколи за всю свою кар'єру не зустрічав такого бійця, щоб я подумав, що він кращий за мене. І коли я був у рингу з ним, а він атакував і тиснув на мене, я просто думав: "Вау". Я навіть не пам'ятаю, як виходив на восьмий раунд – настільки був виснаженим. Він мене нокаутував у восьмому раунді. Але саме він зробив мене таким виснаженим. Ось чому я віддаю йому стільки поваги – за його короткі кроки, за невловимість, за все", – сказав Белью.