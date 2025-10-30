Українська правда
Втратив мотивацію: Ломаченко – про завершення кар'єри

Олександр Булава — 30 жовтня 2025, 00:58
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко пояснив, чому вирішив завершити професійну кар'єру.

Про це боксер розповів у коментарі Fight News.

"Це не було складно, тому що я втратив мотивацію. Моєю ціллю було стати абсолютним чемпіоном світу. І коли я програв Хейні – це був мій останній шанс. Тож після того я взяв ще один пояс і завершив з боксом.

Справа була не в травмах чи фізичних кондиціях, а тільки в мотивації.

Переговори з "Танком"? Немає сенсу говорити про це, тому що я завершив з боксом", – сказав Ломаченко.

Василь Ломаченко завершив кар'єру в червні цього року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того інвестував гроші в російську компанію.

Раніше повідомлялося про те, скільки Ломаченко заробив за професійну кар’єру та хто йому зробив релігійну "прошивку".

