Втратив мотивацію: Ломаченко – про завершення кар'єри

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко пояснив, чому вирішив завершити професійну кар'єру.

Про це боксер розповів у коментарі Fight News.

"Це не було складно, тому що я втратив мотивацію. Моєю ціллю було стати абсолютним чемпіоном світу. І коли я програв Хейні – це був мій останній шанс. Тож після того я взяв ще один пояс і завершив з боксом.

Справа була не в травмах чи фізичних кондиціях, а тільки в мотивації.

Переговори з "Танком"? Немає сенсу говорити про це, тому що я завершив з боксом", – сказав Ломаченко.