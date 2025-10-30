Втратив мотивацію: Ломаченко – про завершення кар'єри
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко пояснив, чому вирішив завершити професійну кар'єру.
Про це боксер розповів у коментарі Fight News.
"Це не було складно, тому що я втратив мотивацію. Моєю ціллю було стати абсолютним чемпіоном світу. І коли я програв Хейні – це був мій останній шанс. Тож після того я взяв ще один пояс і завершив з боксом.
Справа була не в травмах чи фізичних кондиціях, а тільки в мотивації.
Переговори з "Танком"? Немає сенсу говорити про це, тому що я завершив з боксом", – сказав Ломаченко.
Василь Ломаченко завершив кар'єру в червні цього року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію.
