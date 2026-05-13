Ласкаво просимо назад: Хейні відреагував на камбек Ломаченка

Сергій Шаховець — 13 травня 2026, 09:56
Василь Ломаченко і Девін Хейні
Чемпіон світу WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) відреагував на можливе повернення на ринг свого колишнього суперника Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Відповідний допис американський боксер опублікував у мережі Х.

Хейні зрадів камбеку Ломаченка та тепло привітав українця.

"Вау... Ласкаво просимо назад, Лома", – сказав Хейні.

Раніше з'явився інсайд Майка Коппінджера із видання The Ring Magazine про можливе повернення Ломаченка на ринг. За інформацією джерела, колишнього чемпіона світу у трьох різних вагових категоріях більше не турбують проблеми зі спиною, і він планує восени провести поєдинок.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Василь Ломаченко програв Девіну Хейні бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. За підсумками 12-раундового поєдинку судді одноголосно віддали перевагу американцю.

