Ломаченко привітав із "днем перемоги" російською мовою та показав дорослого сина

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко привітав своїх підписників з "днем великої перемоги",

Відповідний допис з'явився на сторінці 38-річного українського ексбоксера у Facebook.

"Христос воскрес! З Днем Великої Перемоги! Зі святом! Завжди пам'ятаємо і шануємо! Мир усім", – написав Василь у дописі, до якого прикріпив спільне фото з батьком Анатолієм Ломаченком та вже дорослим сином.

Василь Ломаченко (по центру) з батьком та сином Facebook Василя Ломаченка

Варто зазначити, що в Україні з 2023 року 8 травня – єдина дата для вшанування перемоги над нацизмом і памʼяті загиблих у Другій світовій війні.

Нагадаємо, Василь завершив кар'єру в червні минулого року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію.