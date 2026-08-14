Ломаченко засвітився у США в компанії проспекта: українець готується до повернення в ринг

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує підігрівати розмови про своє повернення у ринг. Українець засвітився у тренувальному залі в США разом із перспективним пуерториканським боксером.

Нове фото опублікувала промоутерська компанія Top Rank. На ньому Ломаченко позує разом із Хуамнітою Лопесом, який готується до свого найближчого поєдинку.

"Кросовер, про який ми навіть не підозрювали, що він нам потрібен. Хуамніта Лопес зустрівся з колишнім чемпіоном Василем Ломаченком напередодні свого суботнього поєдинку!" – йдеться у підписі до світлини.

Однак для українських уболівальників значно цікавіше інше. Ломаченко, схоже, дійсно підтримує форму та готується до повернення в професійний бокс. Після тривалої паузи 37-річний українець може знову з'явитися в рингу вже найближчими місяцями.

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Очікується, що свій наступний бій Ломаченко проведе у листопаді. За попередньою інформацією, суперником українця має стати Чарлі Суарес – перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа. На кону тієї битви стояв пояс IBF.