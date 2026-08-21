Коли ніхто не хотів з ним битися: американський боксер – про розгромну перемогу над Ломаченком

Американський боксер Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) пригадав свою перемогу над Василем Ломаченком (18-3, 12 КО) під час пресконференції напередодні бою з Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

Його слова наводить BadLeftHook.

17 жовтня 2020 року Лопес за одноголосним рішенням суддів здолав Ломаченка та став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

"Я переміг Ломаченка, коли ніхто не хотів з ним битися. Він був №1 рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії – вище за Канело, вище за Кроуфорда, вище за всіх них. Ви прийшли після цього і привітали мене. Ви всі фанати. Усі ви – фанати. А тепер я б'юся за своїх фанатів", – заявив Теофімо.

Після цієї болючої поразки український боєць провів ще п'ять поєдинків та вимушено оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною. Однак нещодавно стало відомо про ймовірне повернення Ломаченка.

12 серпня автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко розповів, що наступним суперником Ломаченка буде перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суарес.

Натомість Лопес у ніч на 23 серпня в Лас-Вегасі проведе двобій проти Ромеро. На кону зустрічі стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі, який належить Роландо.