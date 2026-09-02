Не бачу, хто його може зупинити: Шелестюк – про шанси Ломаченка на чемпіонський титул
Український боксер Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 КО) висловився з приводу можливого повернення колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Його цитує Sport.ua.
Боксер не бачить суперників, з якими б у Ломаченка виникли труднощі.
"Кажуть, він збирається зараз перемогти Суареса, а потім вийти на Наваррете. Але спочатку Наваретте треба виграти у Фостера. Я Фостера знаю особисто, тренувався з ним у Х'юстоні, коли допомагав Реджису Прогрейсу – Фостер непростий хлопець.
Моя перша реакція: я думав, що він буде боксувати в 61 кг. Думав, що він багатьох у 61 кг виграє, легко увійде в топ-10 і з хорошим підбором опонентів може спокійно виграти чемпіонський титул. Це моє бачення. Особливо якщо травми його не турбуватимуть.
Зараз там немає таких великих талантів, з якими було б дуже важко боксувати. З грамотним підбором опонентів він може виграти й ще багатьом наваляє.
Плюс у багатьох буде мандраж, тому що це все-таки Ломаченко. Я не бачу проблем у тому, щоб він став чемпіоном світу, якщо не турбуватимуть травми в таборі та в поєдинках.
Його ім'я все одно гратиме роль, суперники будуть його побоюватися. До того ж, Наваррете теж уже зношений у важких рубках", – сказав він.
Шелестюк оцінив шанси українця здобути чемпіонський титул.
"Шанси у Ломаченка є. Сподіваюсь, він відновився від травм. В іншому я не бачу, хто його може зупинити. Фостер може його передурити, якщо витримає темп. А з Наваррете Васі взагалі легко боксувати, тому що той кидає удари – а це те, що Васі й потрібно.
Васі не подобається, коли суперник як Лопес стоїть, чекає його і здалеку потроху набирає очки. Той потрохи набирав очки, а Вася робив уклончики.
А з Наваррете... Васі потрібно, щоб його атакували і били, тоді Вася може різати кути, накидати комбінації й ловити на розмашистих ударах. Це його стихія. Важче буде з тими, хто буде очікувати, контратакувати та буде фізично готовим, – сказав Шелестюк.
Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа. На кону тієї битви стояв пояс IBF.