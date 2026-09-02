Не бачу, хто його може зупинити: Шелестюк – про шанси Ломаченка на чемпіонський титул

Український боксер Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 КО) висловився з приводу можливого повернення колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Його цитує Sport.ua.

Боксер не бачить суперників, з якими б у Ломаченка виникли труднощі.

"Кажуть, він збирається зараз перемогти Суареса, а потім вийти на Наваррете. Але спочатку Наваретте треба виграти у Фостера. Я Фостера знаю особисто, тренувався з ним у Х'юстоні, коли допомагав Реджису Прогрейсу – Фостер непростий хлопець.

Моя перша реакція: я думав, що він буде боксувати в 61 кг. Думав, що він багатьох у 61 кг виграє, легко увійде в топ-10 і з хорошим підбором опонентів може спокійно виграти чемпіонський титул. Це моє бачення. Особливо якщо травми його не турбуватимуть.

Зараз там немає таких великих талантів, з якими було б дуже важко боксувати. З грамотним підбором опонентів він може виграти й ще багатьом наваляє.

Плюс у багатьох буде мандраж, тому що це все-таки Ломаченко. Я не бачу проблем у тому, щоб він став чемпіоном світу, якщо не турбуватимуть травми в таборі та в поєдинках.

Його ім'я все одно гратиме роль, суперники будуть його побоюватися. До того ж, Наваррете теж уже зношений у важких рубках", – сказав він.