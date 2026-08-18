Має шанс стати чемпіоном: Сенченко – про повернення Ломаченка

Колишній боксер, а нині тренер В'ячеслав Сенченко в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловився про інформацію щодо повернення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) на професійний ринг.

Український наставник вірить у те, що 38-річному боксеру до снаги ще стати абсолютним чемпіоном.

"Я вірю, що Василь зможе стати абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії, тому він повернувся. У Ломаченка завжди була мета стати абсолютним чемпіоном, а зараз у нього з'явився такий шанс", – заявив Сенченко.

Коуч припустив, чи варто Ломаченку ризикувати своїм ім'ям заради ще одного виходу на ринг після проблем зі спиною.

"Василь вже багато чого досягнув як в аматорському, так і професійному боксі. Однак для того, щоб залишити своє ім'я у професійному боксі і потрапити у Зал слави, там, де є усі великі чемпіони, йому потрібно зараз стати абсолютним чемпіоном", – відповів наставник.

Також Сенченко розповів, чи зможе Василь дати гідний бій значно молодшим суперникам.

"Так, звісно. Він зможе конкурувати за рахунок свого великого досвіду, якого немає у молоді. Також майстерність Василя є на найвищому рівні, тому він точно має шанс стати чемпіоном", – зазначив В'ячеслав.

Нагадаємо, що у травні 2024-го український боксер переміг Джорджа Камбососа у бою за пояс IBF та оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною. Однак нещодавно стало відомо, що Василь повертається на профі-ринг. На що вже відреагував Девін Хейні.

12 серпня автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко розповів, що наступним суперником Ломаченка буде перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суарес.