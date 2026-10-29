Не хочу жодних виправдань: Фостер назвав умову для бою з Ломаченком

Чемпіон WBC, IBF і WBO у другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) розповів, що не проти бою проти Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), але прагне, аби український боксер спершу провів проміжний поєдинок.

Про цей потенційний двобій він висловився у коментарі Аріелю Хельвані.

"Не одразу після завершення кар'єри. Я маю на увазі, він не бився вже два чи три роки. Я просто не думаю, що мені зарахують цю перемогу належним чином. Мені здається, мені й так намагалися не віддавати належного за мої перемоги в попередніх боях. Тому я й кажу: я б хотів, щоб він спочатку провів об'єднавчий бій… Точніше, не об'єднавчий, а проміжний поєдинок. Адже я щойно бився, тож до мого наступного виходу на ринг мине ще певний час. За цей період нехай він проведе бій, набере форму. А потім, якщо все складеться добре, можемо домовлятися. Я просто не хочу жодних виправдань. Ось і все", – сказав Фостер.

Американський боєць переконаний, що Ломаченко навіть після такої перерви зможе скласти конкуренцію найкращим боксерам дивізіону.

"Він великий чемпіон, боксер із надзвичайно високим рівнем майстерності. Мені завжди подобався стиль Ломаченка. Я не раз казав, що це був би один із найкращих поєдинків за рівнем боксерської майстерності. Тож так, думаю, він повернеться і зможе нав'язати конкуренцію", – додав О'Шакі.

Востаннє Ломаченко боксував навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після чого влітку 2026-го оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною, але нещодавно заговорили про повернення Василя на профі-ринг.

На тлі камбеку 38-річному українцю приписували двобій проти переможця зустрічі Емануеля Наваррете проти О'Шакі Фостера. Тріумфатором цієї дуелі став Фостер.

Натомість відомий журналіст Ден Рафаель вже повідомив, що українець підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank та повернеться на ринг у лютому 2027 року.

Український боєць вже розповів про свої чемпіонські цілі, а промоутер Олександр Красюк пояснив, навіщо "Матриця" відновив кар'єру.