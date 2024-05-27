Легендарний боксер спрогнозував, як би закінчився його бій із Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс вважає, що здолав би ексчемпіона WBC Тайсона Ф'юрі у гіпотетичному поєдинку.

Про це "Лев" розповів у інтерв'ю Seconds Out.

"Я вважаю, що я б переміг у цьому поєдинку. Я набагато сильніший за Ф'юрі. Але у Тайсона є чудові боксерські навички та у нього є габарити. Віе дав би мені чудовий бій", — сказав Льюїс.

Раніше ми повідомляли, що Ф'юрі активував пункт про реванш з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що українець переміг британця та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні після Льюїса. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.