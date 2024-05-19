Льюїс — Усику: Ласкаво просимо до клубу

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс привітав Олександра Усика (22-0, 14 КО) з перемогою над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Відповідний пост він опублікував у твіттері.

Сьогодні ввечері ми стали свідками шаленої бійки, яка увійшла в історію. Я радий вітати одного з цих неймовірних чемпіонів у клубі Undisputed HW, і сьогодні це був Олександр Великий.

З нетерпінням чекаю, коли вони зроблять це знову.