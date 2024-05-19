Льюїс — Усику: Ласкаво просимо до клубу
Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс привітав Олександра Усика (22-0, 14 КО) з перемогою над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
Відповідний пост він опублікував у твіттері.
"Олександре, ласкаво просимо до клубу. Сьогодні ввечері ми стали свідками шаленої бійки, яка увійшла в історію. Я радий вітати одного з цих неймовірних чемпіонів у клубі Undisputed HW, і сьогодні це був Олександр Великий. З нетерпінням чекаю, коли вони зроблять це знову.
Усик довів, що ніколи не пізно поповнити свій спадок. Його подорож у суперважкій вазі ще пишеться, але я думаю, що ніхто не може позбавити Олександра неймовірних досягнень. Золота медаль, беззаперечний чемпіон у важкій вазі, а тепер і беззаперечний чемпіон у суперважкій", — написав Льюїс.
Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.
Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.