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Льюїс — Усику: Ласкаво просимо до клубу

Микола Дендак — 19 травня, 04:33
Льюїс — Усику: Ласкаво просимо до клубу

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс привітав Олександра Усика (22-0, 14 КО) з перемогою над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Відповідний пост він опублікував у твіттері.

"Олександре, ласкаво просимо до клубу. Сьогодні ввечері ми стали свідками шаленої бійки, яка увійшла в історію. Я радий вітати одного з цих неймовірних чемпіонів у клубі Undisputed HW, і сьогодні це був Олександр Великий. З нетерпінням чекаю, коли вони зроблять це знову.
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Усик довів, що ніколи не пізно поповнити свій спадок. Його подорож у суперважкій вазі ще пишеться, але я думаю, що ніхто не може позбавити Олександра неймовірних досягнень. Золота медаль, беззаперечний чемпіон у важкій вазі, а тепер і беззаперечний чемпіон у суперважкій", — написав Льюїс.

Нагадаємо, що боксери пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Леннокс Льюїс

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