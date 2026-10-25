Макогоненко вийшла у фінал чемпіонату світу U-19

Українка Кіра Макогоненко пробилася до фіналу чемпіонату світу U19 з боксу, який триває в чорногорській Будві. Вона змагається у ваговій категорії до 54 кг.

У півфіналі 18-річна українка перемогла італійку, чемпіонку Європи U-17 Кесію Реале. Судді віддали Макогоненко перемогу з рахунком 3:1 (за підсумками трьох раундів).

Раніше у чвертьфіналі турніру Кіра упевнено здолавши представницю Венесуели Єнірі Кастільйо одноголосним рішенням суддів.

У фіналі чемпіонату світу на українку чекає протистояння з китаянкою Янг Сіруі, яка у своєму півфіналі у запеклому бою виборювала перемогу в американки Руїз Гвадалупе (3:2).

Нагадаємо, у квітні Макогоненко стала чемпіонкою України у ваговій категорії 54 кг. У фіналі турніру боксерка здолала Дарʼю Лягоцьку.

Нещодавно Кіра (1-0, 0 КО) виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі. У межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який відбувся 21 березня, вона одноголосним рішенням суддів перемогла свою землячку Поліну Довгінку (0-2, 0 КО).