Я думав, що виграв бій, – Пак'яо залишився розчарованим результатом поєдинку з Барріосом
Барріос – Пак'яо
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Легендарний ексчемпіон світу Менні Пак'яо прокоментував результат свого поєдинку з володарем поясу WBC Маріо Барріосом, в якому рефері зафіксували нічию.
Слова філіппінця наводить ESPN.
"Мені потрібно продовжувати тренування, щоб підготуватись до наступного поєдинку. Звісно, я хотів би отримати реванш. Дуже хочу залишити після себе спадок та змусити філіппінців пишатись мною.
Щиро кажучи, я думав, що виграв бій. Поєдинок був дуже жорстким, дуже близьким", – розповів Пак'яо.
Нагадаємо, що в андеркарті бою Барріос – Пак'яо Себастьян Фундора достроково переміг Тіма Цзю.
Також у Лас-Вегасі відбулося повернення Гері Расселла-молодшого. Колишній суперник Василя Ломаченка здобув перемогу яскравим нокаутом.