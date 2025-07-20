Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Я думав, що виграв бій, – Пак'яо залишився розчарованим результатом поєдинку з Барріосом

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 11:18
Я думав, що виграв бій, – Пак'яо залишився розчарованим результатом поєдинку з Барріосом
Барріос – Пак'яо
Getty images

Легендарний ексчемпіон світу Менні Пак'яо прокоментував результат свого поєдинку з володарем поясу WBC Маріо Барріосом, в якому рефері зафіксували нічию.

Слова філіппінця наводить ESPN.

"Мені потрібно продовжувати тренування, щоб підготуватись до наступного поєдинку. Звісно, я хотів би отримати реванш. Дуже хочу залишити після себе спадок та змусити філіппінців пишатись мною.

Щиро кажучи, я думав, що виграв бій. Поєдинок був дуже жорстким, дуже близьким", – розповів Пак'яо.

Читайте також :
Відео Активність легенди проти влучності чемпіона: огляд бою Барріос – Пак'яо

Нагадаємо, що в андеркарті бою Барріос – Пак'яо Себастьян Фундора достроково переміг Тіма Цзю.

Також у Лас-Вегасі відбулося повернення Гері Расселла-молодшого. Колишній суперник Василя Ломаченка здобув перемогу яскравим нокаутом.

WBC Бокс Менні Пак'яо Маріо Барріос

Менні Пак'яо

Активність легенди проти влучності чемпіона: огляд бою Барріос – Пак'яо
Багато спроб – мало влучань: статистика ударів поєдинку Барріос – Пак'яо
Дивне рішення суддів: Пак'яо та Барріос влаштували 12 яскравих раундів боксу
Пак'яо та Барріос провели дуель погляду напередодні бою за титул чемпіона світу
Поважаю його пристрасть, – легендарний Пак'яо оцінив майстерність Джейка Пола

Останні новини