Я думав, що виграв бій, – Пак'яо залишився розчарованим результатом поєдинку з Барріосом

Легендарний ексчемпіон світу Менні Пак'яо прокоментував результат свого поєдинку з володарем поясу WBC Маріо Барріосом, в якому рефері зафіксували нічию.

Слова філіппінця наводить ESPN.

"Мені потрібно продовжувати тренування, щоб підготуватись до наступного поєдинку. Звісно, я хотів би отримати реванш. Дуже хочу залишити після себе спадок та змусити філіппінців пишатись мною.



Щиро кажучи, я думав, що виграв бій. Поєдинок був дуже жорстким, дуже близьким", – розповів Пак'яо.