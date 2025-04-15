Давайте дочекаємось офіційного оголошення: Лапін – про наступний бій Усика

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) підтвердив переговори з Queensberry Promotions, яка представляє чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Про це Лапін розповів у соцмережі "Х".

"Наша команда Ready To Fight наразі веде перемовини з Queensberry Promotions щодо наступного бою Олександра Усика. Але давайте дочекаємось офіційного оголошення, усі подробиці стануть відомі найближчим часом. Слідкуйте за оновленнями!", – розповів Лапін.

Раніше інформацію про бій прокоментував промоутер українця Олександр Красюк, який не підтвердив та не спростував її, проте зазначив, що переговори тривають.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.