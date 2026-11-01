Усик назвав причину повернення Ломаченка в бокс

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Олександр Усик оцінив рішення Василя Ломаченка відновити боксерську кар'єру.

Про це він сказав у коментарі DAZN.

Усик вважає, що головна мета Василя — здобути титул абсолютного чемпіона світу.

"Я дуже радий, що він повертається. Думаю, Василь хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Я цього хочу. Нехай Бог його благословить", – сказав Усик.

Востаннє Ломаченко боксував навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Катмен Раc Анбер розповідав про проблеми з рукою у колишнього чемпіона світу з України.

Боксер раніше дав зрозуміти, що розглядає можливість поборотися за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

План об'єднання титулів передбачає кілька поєдинків. Переможець бою Ломаченко – Суарес, за задумом Арума, має зустрітися з О'Шакі Фостером. Іншу гілку потенційного протистояння складуть переможці бою Ентоні Какаче – Нік Болл та поєдинку за участю Фостера.