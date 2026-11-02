Усик оцінив шанси Джошуа та Ф'юрі на перемогу в очному протистоянні

Український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився очікуваннями від поєдинку між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Свою думку він висловив у коментарі DAZN Boxing.

"Слухайте, це буде хороший бій. Тут шанси 50 на 50. Фани чекали на це протистояння років десять. Це ж дві великі зірки Великої Британії. Всі вболівальники у світі хочуть цього поєдинку, і я теж. Я хочу подивитися цей бій, бо він визначить єдиного короля Британії", – сказав Усик.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Раніше прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Філіп Хргович. Чемпіон світу фаворитом також вважає "Циганського короля".

Нагадаємо, що Олександр по два рази бився з майбутніми суперниками. В кожному він перемагав рішенням суддів.

Напередодні українець також взяв участь у бліцопитуванні, за результатами якого зібрав ідеального боксера. У двох із восьми характеристик Усик лідерами назвав саме британських зірок хевівейту.