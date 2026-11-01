Усик засвітився на відео разом із російським боксером Махмудовим та відповів на його пропозицію "дати газу"
Олександр Усик та Арсланбек Махмудов
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Російський боксер надважкої ваги Арсланбек Махмудов опублікував відео короткої розмови з колишнім абсолютним чемпіоном світу надважкій вазі Олександром Усиком.
Боксери зустрілися в Ер-Ріяді, де відвідали вечір боксу за участю Сауля Альвареса та Крістіана Мбіллі.
На кадрах Махмудов запитує українця: "Що, газ дамо з тобою? Як вважаєш?".
Усик відповів англійською: "We will see" – "Побачимо".
Напередодні Усик звернувся до Сауля Канело Альвареса після його перемоги над Крістіаном Мбіллі в бою за титул WBC.
Раніше Олександр Усик заявив про бажання повернутись в крузервейт.