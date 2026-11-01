Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Усик засвітився на відео разом із російським боксером Махмудовим та відповів на його пропозицію "дати газу"

Олексій Мурзак — 1 листопада 2026, 18:59
Усик засвітився на відео разом із російським боксером Махмудовим та відповів на його пропозицію дати газу
Олександр Усик та Арсланбек Махмудов
скріншот

Російський боксер надважкої ваги Арсланбек Махмудов опублікував відео короткої розмови з колишнім абсолютним чемпіоном світу надважкій вазі Олександром Усиком.

Боксери зустрілися в Ер-Ріяді, де відвідали вечір боксу за участю Сауля Альвареса та Крістіана Мбіллі.

На кадрах Махмудов запитує українця: "Що, газ дамо з тобою? Як вважаєш?".

Усик відповів англійською: "We will see" – "Побачимо".

Напередодні Усик звернувся до Сауля Канело Альвареса після його перемоги над Крістіаном Мбіллі в бою за титул WBC.

Раніше Олександр Усик заявив про бажання повернутись в крузервейт.

Олександр Усик

Олександр Усик

Усик тепло привітав Канело з перемогою над Мбіллі
Це буде великий бій: Усик підтвердив бажання повернутись у крузервейт
Усик зібрав ідеального боксера за вісьмома характеристиками
Канело разом з Усиком прибув на бій проти Мбіллі
Чемпіон, який з'являється раз на покоління: легендарний тренер – про Усика

Останні новини