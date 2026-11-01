Усик засвітився на відео разом із російським боксером Махмудовим та відповів на його пропозицію "дати газу"

Російський боксер надважкої ваги Арсланбек Махмудов опублікував відео короткої розмови з колишнім абсолютним чемпіоном світу надважкій вазі Олександром Усиком.

Боксери зустрілися в Ер-Ріяді, де відвідали вечір боксу за участю Сауля Альвареса та Крістіана Мбіллі.

На кадрах Махмудов запитує українця: "Що, газ дамо з тобою? Як вважаєш?".

Усик відповів англійською: "We will see" – "Побачимо".

Напередодні Усик звернувся до Сауля Канело Альвареса після його перемоги над Крістіаном Мбіллі в бою за титул WBC.

Раніше Олександр Усик заявив про бажання повернутись в крузервейт.