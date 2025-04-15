Є ще Паркер: Красюк – про бій Усика з Дюбуа

Промоутер Олександр Красюк, який представляє володаря поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23−0, 14 КО) відреагував на інформацію про бій проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Цитує промоутера Sport-express.

За інформацією The Ring бій Усика з Дюбуа відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

"Така інформація дійсно з’явилася. Бачив її теж. Однак ми поки нічого про бій не оголошували. І на це є свої причини. Поки я не можу ні підтвердити, ні заперечити інформацію журналістів The Ring. Я вам скажу так – ми вже давно, понад місяць, ведемо перемовини з командою Даніеля Дюбуа, але поки, станом на сьогодні, жодної конкретики", – розповів промоутер.

Окрім Дюбуа є ще обов'язковий претендент на бій з українцем – Джозеф Паркер.

"Мова про те, що перемовини тривають і до кінця нічого не ясно. Розумієте, є ж ще Джозеф Паркер, наприклад. От він – обов’язковий претендент на бій за пояс чемпіона світу за версією WBO. Нині є ще маса нюансів і поки ми їх не вирішимо, говорити щось конкретне про бій Усик – Дюбуа я не можу. Сам не знаю. Можливо у липні, можливо у червні буде бій, але не виключаю й такого, що поєдинок буде можливо організовано восени. Все залежить від того, як ми домовимося з командою Дюбуа та чи домовимося взагалі", – розповів Красюк.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.