Усик – про можливий бій з Вайлдером і закінчення кар'єри: Я боксую не заради слави

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про потенційний бій проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Його слова наводить All Out Fighting.

Український боксер зізнався, що його приваблює у даному протистоянні, адже "Бронзовий бомбардувальник" вже давно не перебуває на вершині боксу.

"Послухайте, це людина, яка останні 10 років була топовим бійцем, чемпіоном світу. Це небезпечний хлопець. Я боксую не заради слави. Це просто моє життя", – наголосив Олександр.

Також Усик розповів, чи не лякає його думку щодо закінчення кар'єри.

"Ні, не лякає, але думаю, що сумуватиму за боями", – відповів непереможений українець.

Нагадаємо, що після перемоги над Ріко Верховеном Усик оголосив про звільнення своїх чемпіонських поясів. Після чого йому почали активно приписувати битву проти Вайлдера. Начебто Олександр цей двобій стане прощальним для нього та може відбутися у США.

Також йому пророкують бій проти Джона Джонса. Однак колишній чемпіон UFC відмовився від такої зустрічі, а сам Усик назвав таке протистояння "неможливим".

Раніше колишній чемпіон світу Карл Фроч відзначив, що протистояння Усика проти Вайлдера було б знаковим для українця.