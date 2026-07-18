Усик зізнався, чи розглядає варіант поборотись за пояс Zuffa

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про можливе підписання контракту з Zuffa.

Його слова передає FightHype.

Український боксер розповів, чи зацікавлений у здобутті титулу новоствореної організації. Він заявив, що не виключає такого розвитку подій.

"Можливо, це гарна можливість для мене. Дейна Вайт керує Zuffa, Туркі Аль аш-Шейх також працює над цією організацією. Чому б і ні? Це новий пояс, нова можливість. Це добре.

Чи звертались вони до мене із пропозицією? Моя команда розмовляла з Дейною. Я зустрічався з ним на шоу UFC у Білому домі. Зараз у нас є два-три варіанти, що робити далі. Але поки я хочу провести час із родиною, ми відвідаємо фінал чемпіонату світу", – сказав Усик.