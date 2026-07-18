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Усик зізнався, чи розглядає варіант поборотись за пояс Zuffa

Денис Іваненко — 18 липня 2026, 09:04
Усик зізнався, чи розглядає варіант поборотись за пояс Zuffa
Олександр Усик
Денис Дідківський

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про можливе підписання контракту з Zuffa.

Його слова передає FightHype.

Український боксер розповів, чи зацікавлений у здобутті титулу новоствореної організації. Він заявив, що не виключає такого розвитку подій.

"Можливо, це гарна можливість для мене. Дейна Вайт керує Zuffa, Туркі Аль аш-Шейх також працює над цією організацією. Чому б і ні? Це новий пояс, нова можливість. Це добре.

Чи звертались вони до мене із пропозицією? Моя команда розмовляла з Дейною. Я зустрічався з ним на шоу UFC у Білому домі. Зараз у нас є два-три варіанти, що робити далі. Але поки я хочу провести час із родиною, ми відвідаємо фінал чемпіонату світу", – сказав Усик.

Зазначимо, що Олександра Усика зобов'язали раніше провести захист титулу WBC проти Агіта Кабаєла. Українець вирішив цього не робити та звільнив усі пояси.

Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником. Найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.

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