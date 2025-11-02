Красюк закликав Усика завершити кар'єру
Олександр Красюк, експромоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО), вважає, що українському боксеру потрібно завершити професійну карєру.
Про це промоутер розповів в інтерв'ю Okay Eva.
"Я впевнений, що йому треба завершити. Знаєш, є таке прислів’я: "Краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше".
Уяви – сьогодні Усик оголосив про завершення кар’єри. Каже: "Все, хлопці, я втомився, я йду". А що це для нього? Це значить, що він до кінця своїх днів буде абсолютним чемпіоном. Ба більше – непереможним боксером, який жодного разу не був в нокдауні на рингу, який жодного разу не програвав, який зібрав всі пояси, які можна було в одній ваговій категорії, перейшов в елітну – і там все зібрав. Йому буде 60-70, він буде з онуками сидіти і буде розповідати, і про нього будуть говорити: "Ну, це той непереможний".
А тут ти виходиш і заради чогось там, чиїхось амбіцій ти виходиш і це все ставиш на кін. Заради чого? Яка твоя мотивація? Гроші? Та вибач, ти не бідна людина, в тебе є гроші, і тобі їх вистачить ще на два життя вперед. А що тоді — увійти в історію? Так ти вже там.
Саме неадекватність цих ризиків і була причиною мого ставлення до цього. Тобто, ти ризикуєш усім заради чогось невеличкого, маленького", – сказав він.
Красюк вважає, що продовження кар'єри Усика можливе через чиїсь амбіції. Однак він сподівається, що Олександр прийме правильне рішення.
"Я думаю, що він вважає, що йому потрібно завершити кар'єру. Ну, тому що він дуже-дуже розумний хлопець, і здібності в нього на високому рівні. Він прекрасно знає, що йому треба зробити. Єдине, що може стати причиною (продовження) — це чиїсь там амбіції. Хто хотів би ще якось там засунути свою голову в камеру біля Усика, щоб його теж побачили по телевізору. Смішно, правда, але ж така історія насправді існує.
Ризик-менеджмент — така навіть дисципліна є в університеті, в економічному. Я її вивчав, але так сталося, що з команди Усика лише я її вивчав, – сказав Красюк.
Красюк і Усик припинили співпрацю за місяць перед реваншем українця проти Даніеля Дюбуа. За 12 років промоутер допоміг боксеру стати чемпіоном світу WBO у першій важкій вазі, був абсолютом у крузервейті та зібрав всі пояси в надважкій вазі.