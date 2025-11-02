Красюк закликав Усика завершити кар'єру

Олександр Красюк, експромоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО), вважає, що українському боксеру потрібно завершити професійну карєру.

Про це промоутер розповів в інтерв'ю Okay Eva.

"Я впевнений, що йому треба завершити. Знаєш, є таке прислів’я: "Краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше".

Уяви – сьогодні Усик оголосив про завершення кар’єри. Каже: "Все, хлопці, я втомився, я йду". А що це для нього? Це значить, що він до кінця своїх днів буде абсолютним чемпіоном. Ба більше – непереможним боксером, який жодного разу не був в нокдауні на рингу, який жодного разу не програвав, який зібрав всі пояси, які можна було в одній ваговій категорії, перейшов в елітну – і там все зібрав. Йому буде 60-70, він буде з онуками сидіти і буде розповідати, і про нього будуть говорити: "Ну, це той непереможний".

А тут ти виходиш і заради чогось там, чиїхось амбіцій ти виходиш і це все ставиш на кін. Заради чого? Яка твоя мотивація? Гроші? Та вибач, ти не бідна людина, в тебе є гроші, і тобі їх вистачить ще на два життя вперед. А що тоді — увійти в історію? Так ти вже там.

Саме неадекватність цих ризиків і була причиною мого ставлення до цього. Тобто, ти ризикуєш усім заради чогось невеличкого, маленького", – сказав він.