Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Настав час: Красюк – про завершення кар'єри Усика

Олександр Булава — 1 травня 2025, 19:07
Настав час: Красюк – про завершення кар'єри Усика
Усик та Дюбуа

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що кар'єри українця підходить до завершення.

Про це він розповів у коментарі Froch On Fighting.

"Набагато краще піти за годину до, ніж за хвилину після. Тож є певне відчуття, що настав час йому завершувати кар'єру. Але піти з боксу після здобуття трьох титулів абсолютного чемпіона – це особливо приємно.

Все залежить від того, як ти себе почуваєш. Якщо ти маєш сили вставати о п’ятій ранку і йти в зал – значить, ти ще "в темі"

Важливо піти тоді, коли ти відчуваєш, що вже час. Але іноді люди не відчувають цього", – сказав Красюк.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Дюбуа Олександр Красюк Олександр Усик Даніель Дюбуа

Дюбуа

Промоутер Дюбуа висловився про рішення WBO провести бій Усик – Паркер
Околі назвав фаворита потенційного реваншу Усик – Дюбуа
Брієдіс: Не вірю, що Дюбуа є гідним суперником для Усика
Воррен не вірить у реванш Дюбуа – Джошуа
Воррен: Я хотів би побачити реванш Усик – Дюбуа

Останні новини