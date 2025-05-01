Настав час: Красюк – про завершення кар'єри Усика

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що кар'єри українця підходить до завершення.

Про це він розповів у коментарі Froch On Fighting.

"Набагато краще піти за годину до, ніж за хвилину після. Тож є певне відчуття, що настав час йому завершувати кар'єру. Але піти з боксу після здобуття трьох титулів абсолютного чемпіона – це особливо приємно.

Все залежить від того, як ти себе почуваєш. Якщо ти маєш сили вставати о п’ятій ранку і йти в зал – значить, ти ще "в темі"

Важливо піти тоді, коли ти відчуваєш, що вже час. Але іноді люди не відчувають цього", – сказав Красюк.