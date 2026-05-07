Вордлі: Подивимося, чи буде готовий Дюбуа зустріти мене

Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) заявив, що усвідомлює складність поєдинку з ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова передає Sky Sport.

"Буде кілька складних моментів, з якими мені доведеться розібратися безпосередньо під час бою. Ми прекрасно усвідомлюємо, що я не можу гаяти часу. З першої секунди, як пролунає гонг, я кинуся по рингу і відразу вступлю в бій. Тож подивимося, чи буде він готовий зустріти мене", – сказав він.

Вордлі підвищили зі статусу тимчасового чемпіона до повноцінного чемпіона світу за версією WBO без можливості завоювати пояс у ринзі. Тому він прагне підтвердити свій статус перемогою над Дюбуа.

"Гадаю, це саме той найвизначніший момент – почути це на рингу того вечора, коли тобі вручають пояс і оголошують про перемогу. Гадаю, саме цього мені поки що не вистачає. Це особливий момент, тому що, по-перше, список британських чемпіонів у важкій вазі не дуже довгий, а список суто британських поєдинків (за титул чемпіона у надважкій вазі) – ще коротший. Там буде особлива публіка", – підсумував боксер.

Вордлі хоче продовжувати свій похід і, якщо він переможе Дюбуа, може націлитися на об'єднаного чемпіона Усика.

"Оскільки сам Олександр вийде на ринг за декілька тижнів, важко не заглядати вперед або хоча б озирнутися навколо і подивитися, що ще може статися. Але я подбав про те, щоб це не відволікало мене від суботнього вечора", – заявив володар титулу WBO.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться у суботу, 9 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Для Фабіо це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав автоматично після того, як Усик відмовився від нього.

Раніше відомий американський тренер Тедді Атлас зробив прогноз на поєдинок Вордлі – Дюбуа. На думку фахівця, поєдинок буде дуже конкурентним.