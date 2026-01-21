Усика визнали автором найкращого нокауту 2025 року за версією WBC

Чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) визнаний автором найкращого нокауту 2025 року за версією Всесвітнього боксерського союзу (WBC).

Про це повідомляє сайт організації.

19 липня 2025 року український боксер яскраво нокаутував британця Даніеля Дюбуа, відібравши у нього титул чемпіона світу по лінії IBF. Спершу Усик виконав правий хук, а потім додав удар лівою рукою.

"Усик довів, що, окрім майстерної техніки, він також володіє силою завершального удару. Українець видовищно зупинив такого гіганта, як Дюбуа, ударом руки, який став ідеальним завершенням грізного виступу у надважкій вазі", — йдеться у переліку переможців у номінаціях на сайті WBC.

Нагадаємо, сам боксер свій переможний удар прозвав "Іваном".

Як відомо, український чемпіон також номінований на "Нокаут 2025 року" від The Ring.