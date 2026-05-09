Вордлі – Дюбуа: повний файткард вечора боксу в Манчестері

У суботу, 9 травня, в Манчестері на арені Co-op Live Arena відбудеться вечір боксу, головною подією якого буде бій у надважкій вазі між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме титул чемпіона світу WBO у важкій вазі, яким володіє Вордлі.

Бій Вордлі з Дюбуа розпочнеться близько 1:00 10 травня.

Файткард вечора боксу (за київським часом)

20:30 | Баходір Джалолов (17-0, 15 KO) – Агрон Смакицкі (21-3, 19 KO) (надважка вага)

21:20 | Халіл Маджид (16-0, 4 КО) – Гевін Гвінн (18-4-2, 5 KO) (перша напівсередня вага)

22:10 | Давід Моррель (12-1, 9 KO) – Зак Челлі (16-3-1, 8 KO) (напівважка вага)

23:00 | Ліам Кемерон (24-7-1, 10 KO) – Бредлі Рі (21-2, 10 КО) (напівважка вага)

23:50 | Джек Рафферті (26-0-1, 17 KO) – Екоу Ессуман (22-2, 8 KO) (напівсередня вага)

1:00 | Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) – Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO) (надважка вага)

20:00 | Майк Перес (31-3-1, 22 KO) – Франклін Арінзе (10-0, 7 КО) (крузервейт)

Також у цей вечір будуть битися:

Жавохір Умматалієв (1-0, 0 КО) – Даміан Драбік (5-2, 5 КО) (друга середня вага)

Фавас Абороде (дебют) – Гарт Ноот (3-18-2, 1 КО) (перша напівсередня вага)

Боббі Флуд (1-0, 1 КО) – Натан Дарбі (3-37-3, 0 КО) (напівсередня вага)

Іссіах Хемілтон-Аллен (1-0, 0 КО) – Коннор Гулдінг (6-10, 0 КО) (напівсередня вага)

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу на Co-op Live Arena.