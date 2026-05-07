Дюбуа порівняв Вордлі та Усика: Він великий чемпіон, а Фабіо зовсім не такий

Софія Кулай — 7 травня 2026, 08:00
Колишній чемпіон світу за версією IBF у гевівейті Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) розповів про різницю між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Його цитує The Ring.

"Динаміт" запевнив, що до цього моменту володареві чемпіонського поясу WBO дуже щастило. Британець додав, що буде тим, хто забере в нього нуль у графі "поразки".

"Слухайте, Усик – великий лівша, він великий чемпіон, а Фабіо зовсім не такий, як він. Усик – лівша, тоді як у мене будуть відповіді на Фабіо.

Він може спробувати стати лівшею в бою, але я вже досвідчений: я двічі бився з Усиком, бився з Ентоні Джошуа, бився з усіма цими великими бійцями – у мене на боці цей досвід. Я люблю битися з панчерами і такими хлопцями. Нехай виходить", – сказав Дюбуа.

Даніель зізнався, що у деяких боях Вордлі витягував перемогу з нічого. Дюбуа робитиме ставку на джеб, постійно викидаючи його та входячи у ритм. Він запевнив, що матиме відповідь на будь-який удар Фабіо.

"У кожного є план, поки йому не влучать у щелепу. Я з нетерпінням чекаю, щоб нав'язати йому це, принести біль і жорсткість", – наголосив Дюбуа.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо.

Нагадаємо, що "Динаміт" двічі програв Усику нокаутом. 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві Олександр нокаутував британця у 9-му раунді, а 19 липня 2025-го на лондонському "Вемблі" – у 5-й трихвилинці.

Раніше Дюбуа оцінив поразки від Олександра та можливу трилогію з непереможеним українцем. Усик запевняв, що хоче провести двобій проти переможця пари Вордлі – Дюбуа.

