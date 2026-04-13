Це як Мессі проти Роналду: менеджер Ф'юрі назвав, коли може відбутися бій з Джошуа

Менеджер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун (35-2-1, 24 КО) висловився про можливий бій свого клієнта з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Браун запевний, що один з найочікуваніших поєдинків відбудеться цього року. До його оголошення необхідно владнати багато питань. Ба більше, Спенсер порівняв битву Ф'юрі та Джошуа з протистоянням зірок світового футболу – Мессі та Роналду.

"Потрібно знайти місце проведення. По-перше, нам потрібно домовитись про бій. Я думаю, що ми дуже близькі. Потім нам потрібно знайти місце проведення. Потім колосальне просування. Це ніби чемпіонат світу з боксу. Це як Мессі проти Роналду. Як би ви це не називали, це неймовірно. Квитки буде дуже складно придбати. Черги будуть простягатись аж до мого будинку", – сказав Браун.

За словами менеджера Ф'юрі, бій відбудеться наприкінці 2026 року. Серед локацій розглядають стадіон "Вемблі" у Лондоні та "Кроук Парк" у Дубліні.

Нагадаємо, що після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон Ф'юрі кинув виклик Ентоні Джошуа, який був присутній на поєдинку. У відповідь Ей Джей показав "Циганському королю" середній палець.