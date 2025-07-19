Реванш Юбенка та Бенна знову може бути перенесеним

Реванш Кріса Юбенка та Конора Бенна знову можуть перенести на пізніший строк.

Про це повідомляє The Ring із посиланням на Майка Коппінджера.

Очікується, що бій може відбутись у листопаді 2025 року в Лондоні, тоді як раніше сторони погодились на 20 вересня.

Riyadh Season and Sela are considering the option to stage the Chris Eubank Jr vs Conor Benn rematch in November in London, sources tell @MikeCoppinger.



Eubank-Benn 2 was originally slated for Sept 20th. pic.twitter.com/HrZYugPA8i — Ring Magazine (@ringmagazine) July 19, 2025

Спочатку реванш було заплановано на 27 вересня, однак через розклад матчів АПЛ (бій відбудеться на "Тоттенгем Арені"), боксери вимушені були шукати нову дату. Причина другого переносу поєдинку наразі невідома.

Нагадаємо, наприкінці травня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.

Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше Юбенка-молодшого оштрафували за "неправомірне" використання соціальних мереж.