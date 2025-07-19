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Чемпіон Бокс

Реванш Юбенка та Бенна знову може бути перенесеним

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 07:53
Реванш Юбенка та Бенна знову може бути перенесеним
Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн
Getty images

Реванш Кріса Юбенка та Конора Бенна знову можуть перенести на пізніший строк.

Про це повідомляє The Ring із посиланням на Майка Коппінджера.

Очікується, що бій може відбутись у листопаді 2025 року в Лондоні, тоді як раніше сторони погодились на 20 вересня.

Спочатку реванш було заплановано на 27 вересня, однак через розклад матчів АПЛ (бій відбудеться на "Тоттенгем Арені"), боксери вимушені були шукати нову дату. Причина другого переносу поєдинку наразі невідома.

Нагадаємо, наприкінці травня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.

Відеоогляд поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон". 

Раніше Юбенка-молодшого оштрафували за "неправомірне" використання соціальних мереж.

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