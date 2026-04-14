Після повалення росіянина: Ф'юрі застрибнув у трійку найкращих боксерів гевівейту від The Ring

Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів у гевівейті, куди повернувся Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

"Циганський король" закамбечив до списку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим за одноголосним рішенням суддів.

Британський супертяж "із ноги" зайшов у рейтинг, де посідає третє місце. Чинним чемпіоном є Олександр Усик, тоді як Фабіо Вордлі утримує першу позицію.

Другу сходинку посідає непереможений німець та тимчасовий чемпіон за версією WBС Агіт Кабаєл.

Рейтинг найкращих боксерів у гевівейті від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

Фабіо Вордлі (Велика Британія) Агіт Кабаєл (Німеччина) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Даніель Дюбуа (Велика Британія) Філіп Хргович (Хорватія) Мозес Ітаума (Велика Британія) Мартін Баколе (ДР Конго) Ефе Аджагба (Нігерія) Річард Торрез (США) Мурат Гассієв (Вірменія)

Нагадаємо, що після крайнього двобою Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа. Ф'юрі додав, що фінальне рішення щодо їхнього очного двобою буде за Ей Джеєм, який дуже спокійно відреагував на офіційний виклик "Циганського короля", запевнивши, що готовий побитися із ним хоч завтра.

Нагадаємо, що промоутер Едді Гірн анонсував можливу дуель Ф'юрі – Джошуа, яка може відбутись у грудні 2026 року.