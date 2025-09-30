Українська правда
Стало відомо, з ким Ітаума може провести наступний бій

Микола Дендак — 30 вересня 2025, 00:55
Стало відомо, з ким Ітаума може провести наступний бій
Мозес Ітаума
Getty images

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) повернеться в ринг у грудні 2025 року. Його суперником стане хтось з пари Майкл Хантер та Девід Аделі.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

"На грудень у Великій Британії планується повернення феномена надважкої ваги Мозеса Ітауми. Розглядаються два імені – Майкл Хантер та Девід Аделі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Ітаума відмовився від пропозиції Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій проти кубинця Френка Санчеса, який дав би право битися проти Олександра Усика.

Ітаума нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).

Мозес Ітаума

