Усик – у десятці найвеличніших боксерів гевівейту, – американський експерт

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) входить до десятки найвеличніших боксерів надважкої ваги після блискавичної перемоги над британцем Даніелем Дюбуа Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у бою за пояси WBA, WBO, WBC, IBO та IBF.

Таку думку висловив відомий американський експерт Майк Коппінгер.

"Олександр Усик є одним з 10 найкращих надважковаговиків усіх часів. Це не підлягає сумніву. Насолоджуйтесь легендою, поки вона ще з нами", – заявив журналіст.

Oleksandr Usyk is one of the 10 greatest heavyweights of all time. There is no reasonable debate. Enjoy the legend while he’s here. pic.twitter.com/5rJURUW91H — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 20, 2025

Нагадаємо, що Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення з часів Мохаммеда Алі. Окрім того, Усик залишається єдиним боксером в ері 4-х поясів, хто став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Ще одним досягненням Усика є те, що цей титул абсолюта став для нього третім у кар'єрі. Він є другим в історії боксером, який зумів завоювати всі пояси в крузервейті та надважкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда.

Після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом, а на пресконференції українець заявив, що бій за правилами ММА з Полом можливий.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Нагадаємо, що в андеркарді поєдинку український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу.

Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).