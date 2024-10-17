Команда Бівола вимагає реванш проти Бетербієва

Команда киргизстанського боксера Дмітря Бівола (23-1, 12 КО) вимагатиме реваншу в представника Канади та абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Про це повідомляє видання The Ring.

Представники Бівола подали запит до всіх чотирьох санкційних органів (WBC, WBA, IBF, WBO), щоб отримати негайний бій-реванш.

Основною підставою для проведення повторного бою є переконання в тому, що росіянин киргизстанського походження заслужив на об'єднання поясів, однак не переміг на жодному з рахунків суддів 114:114, 115:113, 116:112.

Зазначимо, що думки різних боксерів та функціонерів щодо поєдинку Бетербієв – Бівол сильно розходяться. Український боксер Тарас Шелестюк вважає закономірною перемогу Бетербієва. Таку ж думку має колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі.

А от відомий у минулому боксер Тоні Белью побачив у цьому бою перемогу Бівола. Також не згоден із поразкою свого клієнта промоутер Едді Гірн.