Шелестюк пояснив, чому судді віддали перемогу Бетербієву в контроверсійному бою з Біволом

Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO) вважає, що у бою між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) судді не помилились із рішенням, віддавши перемогу другому.

Про це Шелестюк розповів на своєму YouTube-каналі.

"Бій був дуже рівним, але Бетербієв виграв його, тому що він вирвав останні три чемпіонські раунди, що дуже важливо. Бівол теж добре провів бій, але багато ударів він викидав у захист. Відчувалася різниця в потужності боксерів.

Коли Бетербієв почав працювати по корпусу, то я думаю, що це сповільнило Бівола, і його не вистачило на останні три раунди. Він просто "відвелосипедив" і не показав чемпіонський характер, щоб вирвати цей поєдинок. У нього був тільки один титул – WBA. А у Бетербієва було три титули. Щоб забрати три титули, ти повинен робити ще більше, ніж твій суперник, чого Бівол не показав".

Відзначимо, що непереможені боксери зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.