Це жарт: Гірн – про перемогу Бетербієва над Біволом

Британський промоутер Едді Гірн, який представляє киргизстанського боксера Дмитра Бівола (23-1, 12 КО) вважає, що у його клієнта вкрали перемогу над канадцем Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО).

Цитує промоутера Eurosport.

"Ви бачили мову тіла Бетербієва, вони були у кутку, вони знали, що програли бій. 116:112 Артуру Бетербієву, чотири раунди вони віддали Дмитру. Це був жарт. Це був бій 7:5, 8:4 на користь Бівола. Він вів поєдинок, віддав кілька раундів. Вони знали мову тіла: "Ви повинні нокаутувати його, щоб виграти", – сказав Гірн.

Нагадаємо, непереможні боксери зійшлися у поєдинку за за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Зазначимо, що Бетербієв уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.